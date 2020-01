Estar sentado no cinema conta como... exercício físico leve

Cientistas britânicos poderão ter encontrado a forma mais fácil de manter um estilo de vida saudável: estar sentado a ver um filme. Investigadores da University College London (UCL) disseram que uma ida ao cinema pode ser tão boa para a saúde quanto um exercício físico leve de cardio e poderá até impulsionar o coração e beneficiar a memória e a concentração, escreve o The Times.

Ir ao cinema pode ser melhor do que assistir a um filme em casa porque há menos distração no cinema, o que permite ao cérebro dedicar um período de "atenção total" ao que se está a desenrolar.

A investigação acompanhou 51 pessoas a assistir ao filme Alladin e comparou-o com um grupo que estava a ler um romance, com sensores a monitorizar frequência cardíaca, temperatura corporal e reação da pele.

Os batimentos cardíacos aumentaram na "zona cardíaca saudável" por 45 minutos durante o filme, o equivalente aos benefícios de saúde do exercício físico leve de cardio.

Joseph Devlin, professor de neurociência cognitiva da UCL, disse que, além dos benefícios para o coração, "a capacidade de manter o foco e a atenção desempenha um papel crucial na construção da nossa resiliência mental, porque a solução dos problemas exige um esforço concentrado para superar obstáculos".

Porém, o trabalho da amostra na experiência, encomendado pela Vue Cinemas e levado a cabo pela faculdade de psicologia experimental da UCL, era relativamente pequeno e os resultados não foram publicados em revistas científicas.

Um estudo realizado no British Journal of Psychology em 2018 constatou que as idas regulares ao cinema podem ajudar a evitar a depressão na terceira idade e um estudo no jornal Heart [Coração] em 2006 chegou à conclusão que assistir a uma comédia poderia melhorar a saúde do coração, ajudando à dilatação dos vasos sanguíneos.