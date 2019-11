Escola Ibn Mucana traz jovens repórteres ao MediaLab DN

Os alunos da escola de Alcabideche vieram motivados ao MediaLab DN no dia 7 de novembro para aprender o que é ser jornalista.

Com bastante vontade de aprender, a turma esteve atenta à primeira parte da atividade, onde lhe foi explicado tudo aquilo que precisavam de saber para pôr em prática as verdadeiras funções desta profissão.

Com a ajuda da Equipa do MediaLab, os jovens puderam, depois da parte teórica, praticar atividades jornalísticas como noticiários em vídeo e noticiários radiofónicos. Para isto, precisaram de escrever as suas próprias notícias, divididos por temas (desporto, cultura, sociedade, portugal e mundo), e depois lê-las para uma câmara ou para um gravador.

A motivação foi nítida até ao final da experiência, onde puderam por fim levar a edição semanal impressa do DN para casa, para que pudessem recordar como marcante esta atividade que lhes foi proporcionada.