Duas escolas de Lisboa vêm ao MediaLab DN aprender a importância dos 5 r"s

As turmas de 11º e 12º ano da Escola Rainha Dona Leonor e da Escola Profissional Bento Jesus Caraça, respetivamente, vieram na passada quinta-feira, dia 12 de dezembro, ao MediaLab do Diário de Notícias falar de Europa.

Através do workshop "Falando da Europa", com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer Sara Pinto Morais, da associação ZeroWasteLab, que veio a convite de Fernanda Fernandes, responsável pelo Espaço Europa em Lisboa.

A atividade iniciou com uma breve formação jornalística por parte da Equipa do MediaLab aos alunos, para que pudessem perceber como funciona o jornalismo hoje em dia e ficassem preparados para a experiência prática que iriam realizar de seguida.

A responsável da associação ZeroWasteLab pôde de seguida fazer a apresentação do seu projeto aos jovens, que consistiu em demonstrar-lhes o quão importante são os 5 r"s (reciclar, reutilizar, reduzir, refletir e recusar), e o contributo de cada um em temas fulcrais como este. Alguns dos estudantes ficaram de tal modo interessados que, no final da visita, quiseram conversar com a convidada de forma a saber como podiam tornar-se membros e ajudar nesta luta.

A parte mais prática consistiu na construção de primeiras páginas de jornal, um noticiário de rádio e outro de vídeo, tendo sido isto dividido por grupos. Todas as notícias utilizadas como base pelos jovens, estavam relacionadas com a União Europeia.