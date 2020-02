Dia da Marmota: Phil prevê primavera antecipada. Mas costuma errar...

Marmota que previa a primavera morre em vésperas do Dia da Marmota

A marmota Punxsutawney Phil é um dos meteorologistas mais famosos dos EUA, apesar de a maioria das vezes errar a sua previsão. Todos os anos, a 2 de fevereiro, sai da sua toca no parque de Gobbler's Knob, na pequena cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia e, reza a tradição, que se vir a sua sombra o inverno prolonga-se durante mais seis semanas. Contudo, se não a vir, isso significa a chegada antecipada da primavera.

Eram 7.25 locais (12.25 em Lisboa) quando a marmota foi retirada da sua toca e um dos membros do clube do Dia da Marmota, responsável por "traduzir" a mensagem da marmota anunciou diante de uma multidão de milhares de pessoas: "Agora a minha previsão num dia que é um palíndromo [02-02-2020 lê-se da mesma forma de trás para a frente] fará com que alguns aplaudam e outros se queixem. Espero que pensem que sou bom vizinho, porque não vejo a minha sombra, a primavera virá cedo, é uma certeza."

O problema é que o recorde de previsões de Punxsutawney Phil no Dia da Marmota não é dos melhores. Entre 2010 e 2019, só acertou a previsão em quatro anos (2011, 2013, 2014 e 1016).

Esta tradição remonta a 1887, mas ganhou fama internacional graças à comédia romântica O Feitiço do Tempo, de 1993. Bill Murray, que contracena com Andie MacDowell, desempenha o papel de um metereologista que é destacado para fazer a cobertura jornalística do Dia da Marmota e acaba por reviver o mesmo dia vezes sem conta.