Dezembro começa com temperaturas abaixo de zero

"É preciso agir agora!" Temperatura média do planeta pode subir 3,2º C, alerta ONU

Vem aí frio, muito frio. As previsões apontam para uma descida de temperatura já na noite de sábado para domingo, que será mais acentuada a partir de segunda-feira. Na primeira semana de dezembro, a chuva que se tem feito sentir nos últimos dias vai dar lugar ao sol e os termómetros vão descer para valores abaixo de zero.

"No fim de semana vamos ter a chuva, que vai passar gradualmente a aguaceiros. No fim da tarde de domingo, o céu deve estar já pouco nublado e não há precipitação, sendo que domingo vai ser um dia bastante mais frio", explica ao DN Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Se nesta sexta-feira as temperaturas máximas rondam os 18º graus Celsius para Lisboa, Santarém, Évora, Beja e Faro, no domingo estes valores deverão "descer para os 14, 15 graus - 16 em Faro", especifica.

Ainda no domingo, espera-se que haja a ocorrência de trovoada e granizo nas regiões norte e centro. Está prevista neve a partir da tarde de sábado, acima dos 1400 metros de altitude, "o que corresponde aos pontos mais altos da serra da estrela e a um ou outro cimo de montanha na região norte".

Guarda e Bragança vão ser as cidades mais frias do país

O frio já se vai começar a notar durante o final da tarde de sábado, com os valores a descerem na madrugada de domingo e depois na segunda-feira. "Estamos a prever uma primeira semana de dezembro sem chuva e com temperaturas baixas", afirma Paula Leitão.

Terça e quarta-feira vão ser os dias mais frios desta estação, prevê a meteorologista, tendo em conta os dados disponíveis esta sexta-feira. A meio da semana, quando a temperatura estiver mais baixa, "Lisboa terá 13º de máxima e 5º de mínima". Os valores negativos vão verificar-se nas regiões do interior norte e centro, ou seja toda a zona de Trás-os-Montes e Beira Alta, nomeadamente nas Penhas Douradas, na Serra da Estrela.

Guarda vai ser uma das cidades mais frias do país, prevendo-se que chegue aos 3º graus negativos na terça-feira. No mesmo dia, estima-se que o termómetro registe zero graus em Viseu, Vila Real, Bragança e 3º graus no Alentejo.

Na quarta-feira, os termómetros em Vila Real descem para 1º negativo e em Bragança para 3º abaixo de zero.

Até meio da semana, gradualmente, o frio vai aumentar, mas nos dias seguintes "há a tendência para uma ligeira subida da temperatura". E para o fim de semana de 7 e 8 de dezembro é possível que a chuva esteja de regresso.