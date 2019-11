De Braga ao Algarve. Há nove hotéis de luxo portugueses entre os melhores do mundo

Até ao ano passado, Portugal tinha atingido o menor índice de sazonalidade de sempre (36%), tornando-se no país do Mediterrâneo com o índice mais baixo. O que significa que Portugal passou a ser destino para todo o ano e não apenas para os meses considerados de época alta. Em grande parte, devido à promoção ativa de produtos no interior do país e à captação de grandes eventos e congressos internacionais para Portugal - como a Web Summit. Há mais turistas, chegam de cada vez mais sítios e com mais poder de compra.

E o reflexo desta tendência fica no reconhecimento que põe o país nas listas de topo mundiais. O número de hotéis de luxo portugueses entre os melhores do mundo nunca foi tão elevado: este ano, são nove os nomeados aos prémios de excelência Condé Nast Johansens 2020, um grupo editorial considerado uma referência nos guias de viajantes que procuram as experiências mais luxuosas.

De Braga ao Algarve, passando pelas ilhas, Portugal está representado em oito categorias. No Minho, a Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel está nomeada para "o melhor hotel rural".

Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel © DR

Já em Lisboa, a região mais representada nas nomeações, surgem o Hotel Albatroz (em Cascais), para "o melhor para iniciantes ou de regresso à cena", mas também o The Vintage Hotel & Spa, para "o melhor pelo valor de luxo", o Olissippo Lapa Palace Hotel, para "o melhor hotel urbano" e ainda o Santiago de Alfama Hotel, na categoria de "prémio do leitor". Esta última categoria é partilhada com a nomeação do Terra Nostra Garden Hotel, nos Açores.

O Algarve concorre com dois hotéis, em duas categorias: o Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, para "o melhor para reuniões ou conferências"; e o Vila Joya Home, Restaurant & Spa, "o melhor na experiência gastronómica".

Mas Portugal concorre com inúmeros outros países. Os vencedores de cada categoria - ao todo, 19 - serão conhecidos no dia 4 de novembro, numa cerimónia que decorrerá em Londres. Este ano, os prémios atribuídos pelo grupo editorial Condé Nast Johansens incluíram uma nova categoria, para "o melhor na acessibilidade dos quartos e casas de banho".