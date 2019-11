Da mudança à inovação. O que representa o 55000 (capas do DN)

55 capas entre as 55 000 que fizeram a história do 'Diário de Notícias'

"O número 55 surge, muitas vezes, em períodos de grande mudança, a caminho da inovação. Ele representa a autonomia, a capacidade de afirmação, mas, ao mesmo tempo, o alargamento de horizontes. Com a edição 55.000, o DN aventura-se num novo caminho, podendo surpreender os leitores com uma nova abordagem mais intuitiva e autónoma. O número 55 surge ligado à inteligência que se desenvolveu à luz da experiência, mantendo sempre um espírito jovem, capaz de desbravar territórios inexplorados".

A propósito da capa 55 mil, o DN desafiou a taróloga Maria Helena Martins a analisar esse número e o que poderá indicar. Num texto escrito onde explica o que é a Numerologia - "disciplina que estuda a vibração energética contida em cada número" -, adianta que o 55 (os zeros não são contados) "surge muitas vezes associado a períodos de transição, em que há uma mudança de rumo, mas sem perder a solidez conquistada. [...], 5-5 é a sequência de dedos das suas mãos e dos seus pés, quando colocados lado a lado. Esta sequência numérica representa, pois, a estabilidade, a firmeza e, simultaneamente, a capacidade de fazer, de transformar, de ir, avançar. Quando somados, 5 + 5 perfazem 10, o que, segundo a Numerologia, se reduz a 1 (1+0 =1). Este é o número do espírito de iniciativa, do poder individual, da capacidade de ação. Este é um número relacionado também com a flexibilidade e que traz sempre uma mensagem de esperança, focada no futuro. É um número que representa o aparecimento de novas oportunidades, simbolizando o crescimento, a transformação, e apresentando um convite do Universo a que nos lancemos em novos voos".

A também apresentadora do programa Ponto de Equilíbrio na SIC Internacional acrescenta que "a energia do 55, porque os zeros não são considerados, [...] duplica a vibração do 5. Este é o número da aventura, do risco, do espírito de liberdade, do imprevisto".

O Diário de Notícias chega às 55 mil capas neste dia 20 de novembro de 2019, quase 155 anos após a fundação do jornal, a 29 de dezembro de 1864, pelo jornalista e escritor Eduardo Coelho. Atualmente, o DN é propriedade do Global Media Group, que detém também outras publicações, como o Jornal de Notícias, O Jogo, Dinheiro Vivo e a rádio TSF, entre outras.

No documento enviado, Maria Helena Martins deixa também uma explicação sobre a Numerologia lembrando que "os números sempre desempenharam um papel de destaque na História da Humanidade. Logo na Pré-história, os povos homens sentiram a necessidade de fazer contagens para terem controlo sobre o alimento e o gado de que dispunham, a população que compunha a comunidade e, desta forma, poderem organizar a sua vida".

"Pitágoras, um filósofo e matemático grego, estudou não só os números na função prática que cumprem como também abriu caminho para aquilo que mais tarde viria a ser a Numerologia - uma disciplina que estuda a vibração energética contida em cada número. De acordo com a Numerologia, cada número de 1 a 9 compreende uma vibração específica. Assim, os números que fazem parte da nossa vida - principalmente a nossa data de nascimento - fornecem indícios a respeito das tendências da nossa personalidade, da missão que vimos desempenhar na vida, das compatibilidades que temos com outras pessoas, e muito mais. Esta análise vai ainda mais além porque, através de uma tabela de conversão - a chamada Tabela de Pitágoras - também cada letra que compõe o nosso nome é convertida num valor numérico, passando a ser analisada", sublinha.

"Embora considere os algarismos de 1 a 9, a Numerologia atribui uma importância especial a determinadas sequências numéricas. São os chamados Números Mestres, que são o 11, o 22, o 33, o 44, o 55 e aí por diante, sempre que o segundo dígito repete o primeiro. Estes números estão sempre associados à elevação espiritual, ao caminho até à perfeição", conclui.