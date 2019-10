Colégio Salesiano de Lisboa volta ao MediaLab DN com mais uma turma

A sessão começou igualmente com a formação dos alunos direccionada para as bases da comunicação e do jornalismo e seguiu com as experiências radiofónicas e televisivas.

Após a elaboração de notícias, divididas por editorias (portugal, internacional, sociedade e cultura), os alunos em grupos construíram noticiários, uns de rádio e outros de televisão. O entusiasmo foi nítido, dado que, certos alunos, após terminarem as suas notícias antes do tempo limite, pediram à equipa do MediaLab se podiam construir outras notícias referentes às editorias dos colegas de turma, apenas por diversão.

Quando entrevistada por um aluno, a professora Carla explicou que foi de extrema importância esta visita, uma vez que "os conteúdos vão ao encontro" daquilo que têm "estado a trabalhar nas aulas de português". Não só, mas porque acima de tudo "sair da teoria e passar para a prática é sempre importante independentemente da matéria leccionada".

O estudante teve ainda a curiosidade de saber a opinião da professora em relação ao facto de os alunos poderem sair desta experiência mudados e mais motivados. A professora achou que isto se poderia confirmar considerando que "vai ser muito interessante agora ver o que fizemos e ver se temos alguns [alunos] jornalistas para o futuro".

No final, os alunos puderam levar como recordação para casa a edição impressa desta semana do DN e ainda, o bichinho daquilo que é ser um verdadeiro jornalista.