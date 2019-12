Colégio Salesiano de Lisboa despede-se do MediaLab DN com a turma do 8ºA

Os alunos do 8ºA do Colégio Salesiano de Lisboa foram a última turma a visitar o MediaLab do Diário de Notícias neste ano letivo. Vieram no dia 6 de dezembro e realizaram igualmente o workshop digital de redação do século XXI.

A sessão iniciou-se com um vídeo que aglomera imagens inéditas do Diário de Notícias e seguiu-se de uma formação que lhes foi dada pela Equipa do MLDN. Esta formação foi a ferramenta mais importante que utilizaram quando foram experienciar a parte prática da atividade.

Na parte prática produziram dois noticiários radiofónicos e um de vídeo. Para isto dividiram-se em duplas e cada par realizou uma notícia com base em informações retiradas do site online do DN.

Porque os últimos não são menos importantes, a turma despediu-se da Equipa do MediaLab do Diário de Notícias da melhor forma: de jornal na mão e sorriso na cara.