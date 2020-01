Chuva está de volta e com valores acima do normal para a época

"Precipitação total e temperatura média semanal com valores acima do normal", é este o tom do boletim mensal do Instituto português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas semanas (até 9 de fevereiro).

Esta terça-feira espera-se o regresso da chuva, "com previsão de valores acima do normal, para a região do litoral Norte", pelo menos até domingo.

Se a chuva está de volta, as temperaturas também vão sofrer alterações, com a previsão de temperaturas médias também "acima do normal" e para todo o território a partir de terça-feira (14 de janeiro) e até domingo (19 de janeiro).

Em Lisboa, esperam-se temperaturas mínimas entre os 9 e os 13 graus) para toda a semana, e temperaturas máximas de 16 graus. Domingo será o dia em que a chuva poderá dar uma trégua, com as temperaturas mínimas a descerem para os 8 graus.

Para o Porto, esperam-se temperaturas mínimas entre os 4 graus (esta segunda-feira) e os 10 graus, com as máximas a atingirem os 16 graus na quarta-feira. Segundo a previsão do IPMA, domingo poderá ser um dia sem chuva na cidade do Norte do país, embora as temperaturas mínimas desçam para os 5 graus nesse dia (com máximas esperadas de 14 graus).