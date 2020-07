Calor e temperaturas altas vão continuar. Trovoada deve voltar na quinta-feira

Depois de uma semana de muito calor, com temperaturas a chegar aos 40 graus em algumas zonas do Alentejo, e ocorrência de trovoada seca um pouco por todo o País, as temperaturas vão manter-se altas esta semana.

Esta segunda-feira (27 de julho) as temperaturas máximas baixam um pouco fruto de alguma nebulosidade em quase todo o litoral, mas em especial na Grande Lisboa e região sul. No Algarve são mesmo esperadas rajadas de vento forte. A norte haverá um pequena subidas das temperatura mínimas, com vento fraco ou moderado, e as máximas no interior norte podem chegar aos 35 graus em Bragança. Já o Alentejo pode chegar aos 38 graus.

O cenário repete-se na terça-feira, dia em que os termómetros devem registar 29 graus no litoral, mas podem chegar aos 35 no interior norte, 36 no centro e 33 no sul. Segundo o IPMA, as temperatura a norte estão 1 a 3 graus acima do normal da época para a região.

As previsões levaram o ministério da Administração Interna a declarar a situação de alerta em todo o território continental, entre as 00:00 de segunda-feira e as 23:59 de terça-feira, face às previsões meteorológicas que apontam para "significativo agravamento do risco de incêndio rural".

Temperaturas voltam a subir na quarta-feira

Na quarta-feira o calor volta em força a todo o território e quinta-feira as temperaturas continuarão a subir, prevendo-se períodos de maior nebulosidade no litoral oeste, com condições para trovoada e aguaceiros. Será o primeiro sinal de uma descida de temperatura de cerca de dez graus no fim de semana de 31 de julho e 1 de agosto. Nesses dias, Portugal não vai passar dos 25 graus no interior norte, 17 no Porto e 19 em Lisboa.



Na Madeira e nos Açores o tempo é ameno e e temperatura máxima vai variar dos 22 aos 25 graus durante toda a semana.