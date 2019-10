Alunos querem ser jornalistas após experiência no Media Lab DN

Os estudantes do colégio lisboeta vieram ao Media Lab na passada terça-feira, dia 15 de outubro, descobrir mais sobre a história da comunicação e aprender a fazer uma primeira página de um jornal.

O objetivo foi conhecerem mais acerca do mundo jornalístico, não só através da atividade prática bem como da visita ao espaço e contacto com os jornalistas da casa.

Para sorte da equipa do Media Lab, José (nome fictício), de 6 anos, já sabia ler, o que facilitou a experiência não só para este aluno, como para a restante turma. José acabou por ajudar os colegas em tarefas como ler e escrever no computador para a realização da capa do jornal. Segundo a sua professora, a criança aprendeu a ler sozinha e ensinou até o irmão mais velho a fazê-lo.

No final da sessão as crianças puderam levar consigo as primeiras páginas do jornal que fizeram para mostrar à família. Para além dos jornais, os pequenos jornalistas levam consigo uma experiência que os marcou e os fez querer ser jornalistas no futuro, segundo disseram.

O projeto Media Lab tem como propósito desenvolver o sentido crítico dos jovens bem como educar para serem cidadãos mais ativos e conscientes perante temas centrais da sociedade que os rodeia.