Alunos do Externato Nossa Sra. do Rosário são jornalistas por um dia

Depois de uma formação com a equipa do Media Lab sobre a história e evolução da comunicação, durante as manhãs do dia 8 e 9 de outubro, os cerca de 80 alunos foram alertados para as vantagens e os perigos da comunicação na internet e aprenderam as regras fundamentais para a elaboração de uma notícia.

A experiência prosseguiu com a construção de um jornal de 4 páginas, em que cada dupla de alunos ficou responsável por redigir quatro notícias de uma das seguintes editorias: Sociedade e Cultura, Política e Internacional e Economia e Desporto. Para dirigir estas editorias, foram atribuídas as funções de direção e secretariado a grupos de três alunos que tiveram a seu cargo a redação da 1ª página.

Alguns destes estudantes tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias.

No final das sessões, as turmas levaram consigo os jornais que criaram.

Com estas sessões, o projeto do Media Lab tem como objetivo consciencializar os jovens para a importância de uma cidadania ativa e desenvolvimento do pensamento crítico.