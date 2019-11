Alunos da Escola Vergílio de Ferreira ficam entusiasmados com a profissão de jornalista

No dia 5 de novembro, foi a vez da Escola Vergílio de Ferreira ter a oportunidade de experienciar com a Equipa MediaLab o que é ser um jornalista dos dias de hoje.

As turmas tiveram o privilégio de se deslocar até às instalações do DN a pé, uma vez que a escola se localiza tão perto do local de trabalho destes jornalistas. Talvez por isso tenham sido alunos tão exemplares e empenhados, sempre atentos a tudo o que os monitores do MediaLab tinham para ensinar.

Após a formação que lhes foi dada antes de passarem à parte prática da sessão, os alunos das duas turmas dividiram-se por grupos para que pudessem experienciar as várias partes de uma redação do século XXI. Uns foram praticar noticiários de rádio e os outros, um noticiário em vídeo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para que isto pudesse acontecer, foi necessário antes escreverem as notícias que iriam fazer parte destes noticiários, algo que fizeram em duplas. Cada dupla escreveu uma notícia pertencente a cada editoria.

Por fim, puderam gravar tanto com câmara como com gravador aquilo que praticaram, tendo os noticiários como produto final, algo que os deixou bastante satisfeitos após todo o trabalho que tiveram. Os alunos saíram daqui então, não só a pé, como também com uma experiência que poderá vir a fazer a diferença no seu futuro profissional.