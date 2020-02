Alunos da Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos cobrem Sessão Solene no Teatro Thalia

No passado dia 27 de janeiro, a Escola D.Pedro V celebrou os seus 50 anos de abertura. Como comemoração, realizaram uma Sessão Solene no Teatro Thalia presenciada por diversas figuras da educação tais como diretores dos Agrupamentos de Escolas na área.

O MediaLab DN esteve presente neste evento juntamente com uma turma da Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos, 6ºA, onde trabalharam para a realização de uma reportagem jornalística em formato radiofónico.

Os alunos do 6º ano tiveram uma formação inicial dada pela Equipa do MLDN, já no local, sobre o jornalismo e sobre ser repórter para que pudessem mais tarde ser jornalistas por eles mesmos.

Assim que começaram a chegar os convidados para a Sessão, os jovens, como repórteres que encarnaram, foram falar com as várias figuras que entravam e conseguiram realizar algumas entrevistas. Já dado o início da Sessão, com os professores e a Equipa coordenadora da atividade, os alunos foram para a rua, entrando inclusive no Metro de Lisboa, saber a opinião das pessoas sobre alguns aspetos da educação.

Feitos os vox pop na rua, os alunos regressaram ao teatro no final da celebração, conseguindo ainda entrevistar mais figuras relevantes para a reportagem final. Esta peça jornalística do MediaLab realizada em colaboração com a Escola EB 2,3 Professor Delfim Santos, estará brevemente disponível no canal de YouTube do projeto.