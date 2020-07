Agencias Espaciais de Portugal e Israel querem trabalhar juntas

Decorreu no dia 8 de de julho a primeira reunião de trabalho via Zoom entre o novo ministro da Ciência e Tecnologia de Israel, Itzhar Shai, e o seu homólogo português, Manuel Heitor. O encontro teve como objetivo estabelecer a plataforma inicial para uma cooperação que se pretende "renovada, efetiva e tangível", lê-se na nota enviada às redações.

O ministro Português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apontou como principais interesses comuns as tecnologias do espaço, clima e oceanos, áreas em que "considera "obrigatória a cooperação com Israel" país reconhecido como referência no que diz respeito à alta tecnologia e ao empreendedorismo, diz o comunicado da embaixada de Israel em Portugal.

Para o ministro Itzhar Shai, Portugal é um país "fortemente inovador" e manifestou vontade "em criar um ecossistema que permita a criação de emprego e de um novo mercado, nomeadamente na área da tecnologia espacial".

A nota diz que em breve haverá um acordo de cooperação entre Portugal e Israel que irá abranger estas "áreas de interesse e preocupação comuns."

As Agências Espaciais Portuguesa e Israelita, que têm já estabelecidos laços de cooperação, irão desempenhar um papel de relevo na coordenação dos projetos futuros., conclui o comunicado