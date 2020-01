A cor do Rio Douro mudou depois de Elsa e Fabien

DGPC aprova projeto do Mercado Time Out Porto cuja torre a UNESCO diz ser "intrusiva"

As fotografias do Rio Douro nas redes sociais multiplicaram-se nos últimos dias. O motivo? A cor castanha das águas que levou muitos a perguntarem-se o que se teria passado com o rio. Na verdade, a mudança de cor do Douro até é benéfica, como explicou ao JN um especialista que fala num fenómeno natural e "ótimo" para o ecossistema.

De acordo com Adriano Bordalo e Sá, investigador e hidrobiólogo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). hidrobiólogo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, a "nova" cor do rio Douro deve-se às argilas que foram arrastadas pelas chuvas intensas, causadas pelas depressões Elsa e Fabien, e que acabaram por escorrer das encostas até à água. .

"Todo esse barro foi parar ao rio. É ótimo", disse o hidrobiólogo. Na verdade, a argila que está a pintar o Douro de castanho "vai fertilizar naturalmente a água do rio e depois a do mar". Um "adubo natural" que traz ainda outra boa notícia: nas próximas festas as sardinhas serão mais saborosas, uma vez que se vão alimentar-se das algas enriquecidas com esse fertilizante.

" É o ecossistema a funcionar", acrescentou Adriano Bordalo e Sá.