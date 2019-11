Alunos do Liceu Francês saem do MediaLab DN a querer ser jornalistas

Os jovens portugueses e franceses do Lycée Français vieram conhecer, no passado dia 7, a redação do Diário de Notícias após experienciarem ser jornalistas.

Os alunos passaram primeiro por uma formação jornalística onde aprenderam a história da comunicação e também do DN e ainda como são todas as funções de um jornalista.

Tiveram depois a oportunidade de fazer por si mesmos uma primeira página de um jornal. Para isto, os jovens foram divididos por duplas: um aluno português e um aluno francês, facilitando desta forma a tarefa de escrever as várias notícias. Ainda assim, houve primeiras páginas de jornais tanto na língua francesa como na língua portuguesa.

No final, as primeiras páginas destes jornais tiveram um resultado visivelmente bem trabalhado devido ao empenho dos vários estudantes.

Com eles, os alunos puderam levar, na despedida do DN, a versão impressa dos nossos jornais e ainda a vontade de quererem ser jornalistas no futuro.