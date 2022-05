No seu primeiro ano, o Zona Dois conseguiu pôr 12 jovens a estudar.

Nascido em 2021, o programa Zona Dois quer trazer novas linguagens, visões e perspetivas de talento jovem vindo da periferia, abrindo oportunidades para jovens que, pela falta de alcance e informação, não conseguem vislumbrar uma via profissional com base nos talentos que já têm.

Wil Carvalho, copywriter criativo na agência David Madrid, e Maria Goucha, diretora senior de arte na agência AnalogFolk, são os fundadores do Zona Dois e decidiram dar este passo para revolucionar a indústria criativa em Portugal. "Decidimos tentar resolver de alguma forma essa questão da ausência de pessoas de origens diferentes no setor criativo nacional. Havia um cansaço por apenas se detetar o problema de falta de diversidade, sem se fazer algo por isso", explica Wil Carvalho ao DN. O facto de não se verem representados nos departamentos criativos em que trabalharam levou-os a questionar as razões e o que seria necessário para mais pessoas como eles chegarem ali.