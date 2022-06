Zelensky também é nome de ave em vias de extinção segundo a escritora Margaret Atwood

Margaret Atwood esteve no Zoomarine algarvio, onde batizou uma pomba-de-Socorro com o nome Zelensky: "Que possa ter um longo voo"

O futuro do planeta e a preservação da biodiversidade são há muito preocupações da escritora de origem canadiana Margaret Atwood, autora de livros como " A história de uma serva". Aliás, a trilogia "MaddAddam", cujo último volume foi publicado no nosso país no início deste ano, parte da pergunta: se um vírus criado pelo ser humano dizimasse a humanidade, o que aconteceria ao nosso planeta? Os leitores já sabem! Tudo pode acontecer nos livros de Margaret Atwood. Nas páginas protagonizadas por humanóides com pele azul liderados pelo Homem das Neves, uma seita vegetariana e antros de perdição, reside a esperança num mundo melhor. Mais uma obra escrita no habitual registo assustador (pela elevada probabilidade de se tornar realidade) e irónico, característico desta escritora vencedora de vários prémios, apontada como forte candidata ao Prémio Nobel da Literatura.

Desde muito cedo que a floresta poucos segredos esconde de Atwood. Até final da adolescência, a autora, os irmãos e os pais viveram, durante a maior parte do ano, na floresta canadiana, numa cabana construída pela família e onde cuidavam da própria subsistência plantando os legumes e os vegetais necessários à alimentação. Um louva-a-deus foi o primeiro animal de companhia da jovem Margaret.

Em Lisboa, a convite do Espaço Atlântida, Centro de Estudos de História da Leitura, dirigido pelo amigo de longa data, o bibliófilo e escritor Alberto Manguel, Atwood não terá hesitado muito a embarcar numa nova aventura: percorrer cerca de 300 quilómetros de carro rumo a sul. Entusiasta da observação de aves, o objetivo era - com o apoio do Zoomarine, câmaras municipais de Albufeira e de Faro e Agência de Turismo do Algarve - não só conhecer as espécies na Lagoa dos Salgados e da Ria Formosa, mas também batizar uma das quatro pombas-de-Socorro (Zenaida graysoni) que vivem no parque temático desde o ano passado: Zelensky, escolheu Atwood, associando a luta do presidente ucraniano a este exemplar de um espécie em perigo, atacada por predadores invasores, defensor acérrimo do ninho e a trabalhar para prevenir a extinção. E, claro, porque se trata de uma espécie de pomba, e as pombas preferem a paz, acrescentou a autora.

As pombas-de-Socorro

Originária do Ilha de Socorro, a 600 km a oeste da costa do México, no arquipélago de Revillagigedo, a pomba-de-Socorro está extinta no meio selvagem desde 1972. A chegada dos seres humanos à ilha terá determinado o destino fatal da espécie, sobretudo por causa dos animais que foram introduzidos neste ecossistema, como as ovelhas e os gatos, e também da caça. Hoje resistem 170 indivíduos. Todos vivem em parques zoológicos.

Dois machos (entre os quais Zelensky) chegaram ao Zoomarine em setembro de 2021, provenientes da Chéquia (antiga República Checa). As duas fêmeas vieram do Jardim Zoológico de Barcelona e chegaram em dezembro. Viajaram de instalações diferentes para evitar a consanguinidade, a fim de assegurar descendência fértil e saudável. O que veio a acontecer ainda com as aves em quarentena, período de tempo em que ficam instaladas num espaço especial até haver a certeza de que não estão doentes nem trazem parasitas ou microrganismos patogénicos.

Foi uma surpresa para os técnicos do parque algarvio a descoberta de dois ovos, a primeira postura do jovem casal Zelensky e Esperanza, nome dado à fêmea em homenagem ao que representa para a espécie e ao país de onde é originária. Com quase dois anos de idade, estas aves são agora pais de duas crias nascidas na terceira semana de maio. Como estão em criação, os técnicos cautelosos não as manipulam nem as mudam de local, por isso o público ainda não as pode visitar e ainda não se sabe o sexo da descendência. Afinal, numa população tão reduzida, onde todos contam e são fundamentais para sobrevivência da espécie, não se correm riscos. Talvez a meio do Verão já seja possível observá-las num novo habitat.

E a seguir?, perguntámos ao biólogo marinho Élio Vicente, diretor de Conservação do Zoomarine. "Deixar as crias crescer e continuar a cooperar com o EEP (Programa Europeu de Reprodução de Espécies Ameaçadas, coordenado pela Associação Europeia de Zoos e Aquários)". O que já aprendeu o Zoomarine com esta experiência? "Que o trabalho é lento, dispendioso, cheio de dificuldades mas imperativo. Que as rolas são dóceis, mas muito delicadas. E que é possível salvar esta espécie da extinção. Não será fácil, mas é possível", acrescenta Élio Vicente.

Falanges

Este não é o único projecto de conservação em que o parque algarvio está envolvido. Num outro, o objetivo é reproduzir e reintroduzir no meio selvagem três espécies de peixes de água doce que vivem nos nossos cursos de água. O Escalo-do-Arade (Squalius aradensis), a Boga-do-Sudoeste (Chondrostoma almacai), ambos criticamente em perigo e o Barbo-do-Sul (Barbus sclateri), classificado como "em perigo". "Falanges" é o nome dado a este projeto, um consórcio liderado pelas Águas do Algarve em parceria com o Zoomarine e a Quercus. Três espécies, três entidades, três falanges, como as das mãos humanas que têm agora a missão de os salvar.

