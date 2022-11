Zelensky condecora Carlos Carreiras com Ordem de Mérito

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, foi condecorado pelo pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky pelo seu trabalho no "fortalecimento da cooperação entre os Estados, apoio à soberania nacional e integridade territorial da Ucrânia e pela popularização do Estado da Ucrânia no mundo", foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com a autarquia, a distinção ocorreu no âmbito dos Prémios Nacionais da Ucrânia, tendo Carlos Carreiras sido premiado com a Ordem de Mérito do III grau sob decreto do Presidente da Ucrânia.