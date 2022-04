WhatsApp introduz reações com emojis e outras funcionalidades

O WhatsApp anunciou esta quinta-feira a introdução de novas funcionalidades na sua plataforma, entre os quais reações com emojis, tal como acontece no Facebook.

"As reações com emojis estão a chegar ao WhatsApp para que os utilizadores possam partilhar a sua opinião sem inundar as conversas com novas mensagens", pode ler-se no blogue da empresa.

Paralelamente, o limite de partilha de ficheiros será aumentado até 2 GB "para facilitar a colaboração em projetos entre utilizadores", "os administradores de grupo terão a capacidade de remover mensagens enviadas por erro ou problemáticas das conversas de todos os utilizadores no grupo" e as chamadas de voz poderão ser alargadas até 32 pessoas.

A plataforma também vai permitir a criação de comunidades dentro de grupos maiores.

Os objetivos passam por capacitar os administradores de cada grupo, dar mais controlo aos utilizadores sobre as suas conversas, estabelecer limites sensíveis no tamanho, na descoberta e no reencaminhamento, tomar medidas contra Comunidades abusivas e continuar a garantir a encriptação ponto a ponto e a privacidade do número de telefone.

Estas funcionalidades vão ser implementadas nas próximas semanas.

"Estamos a criar uma série de atualizações para fornecer formas privadas, seguras e protegidas para estes grupos comunicarem no WhatsApp com os seguintes princípios orientadores", anunciou a rede social.