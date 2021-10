Web Summit 2021. Segurança muito reforçada em Lisboa

A Web Summit 2021, que arranca já na segunda-feira, regressa este ano ao formato presencial, pelo que há a necessidade do reforço de segurança em Lisboa, em especial no Parque das Nações. São esperadas cerca de 40 mil pessoas no evento que vai decorrer no Altice Arena e nos pavilhões da FIL, entre 1 e 4 de novembro.

Pela sua "singularidade", com milhares de participantes de vários países do mundo, a PSP criou para o "maior evento de inovação de startups e empreendedorismo tecnológico do mundo" um "forte dispositivo de segurança". Uma iniciativa que tem uma "natural relevância para o nosso pais", destacou, esta sexta-feira, Bruno Pereira, comissário da PSP, em conferência de imprensa.

"Um evento que requererá medidas especiais de segurança", acrescentou o comissário, dando conta que algumas já estão em implementação, nomeadamente as que asseguram a montagem de todo o recinto.

"A policia terá um forte dispositivo de trânsito que tratará de gerir tudo aquilo que é a afluência imensa de pessoas e veículos à zona envolvente do recinto, assegurará tudo o que é facilitação e escoamento de viaturas", afirmou Bruno Pereira, destacando que foram impostas medidas como a que interdita à circulação toda a Alameda dos Oceanos.

Medidas incluem detetores de metais e aparelhos de raio-X

Para aquele que "será o maior evento de 2021", estando "previstos 35 000 visitantes, mais de 500 oradores e um número elevado de CEO´s de empresas a nível mundial, bem como a presença de mais de 2600 jornalistas das maiores publicações mundiais", a PSP irá montar um dispositivo de segurança "centrado na prevenção e pró-atividade, recorrendo às suas várias valências".

"Serão implementadas medidas de segurança adicionais, com a delimitação de perímetros e no controlo de visitantes nas entradas por forma a garantir a segurança de todos os participantes", refere a PSP, em comunicado, acrescentando que as "medidas de reforço incluem a utilização de detetores de metais e aparelhos de Raio-X".

Durante a realização do Web Summit 2021 "será proibida a utilização de drones que não da organização e segurança", informa a PSP.

Informa a PSP que "os visitantes que transportem malas de viagem ou de porte considerável para o local, terão à sua disposição um bengaleiro situado no lado norte da FIL, onde as podem depositar em segurança".

Esta força policial recomenda "que a aquisição de bilhetes seja apenas realizada nas plataformas oficiais do evento, porquanto a compra fora desse circuito, não garantirá o acesso ao evento e, em última instância, constitui ilícito criminal ou contra-ordenacional".

Estas são as vias com circulação interrompida:

• Alameda dos Oceanos junto à FIL, entre o Pavilhão de Portugal e a rotunda dos Vice-Reis (sentido sul-norte);

• Rua do Bojador, troço entre a Rotunda da Lágrima (Altice Arena) e a Feira Internacional de Lisboa (troço nascente-poente);

• Avenida do Atlântico, entre a Feira Internacional de Lisboa e a Praça Sony;

Vias fortemente condicionadas:

• Rua do Bojador entre a Av. da Boa Esperança e o Altice Arena;

• Avenida da Boa Esperança entre a rotunda dos Vice-reis e o Hotel Myriad;

"Em toda a zona envolvente do Parque das Nações, existirá um dispositivo policial de controlo e de desembaraço de trânsito", refere a PSP na nota enviada às redações.

Além do Altice Arena e dos pavilhões da FIL, vão decorrer em vários pontos da cidade outros "eventos periféricos para dinamizar o networking e dar a conhecer a cidade de Lisboa, designadamente nas zonas da Baixa Pombalina ao Bairro Alto, Cais do Sodré, Praça do Comércio e Sintra", pelo que poderá existir "congestionamento à circulação". Equipas da PSP darão "todo o apoio necessário às populações e participantes neste evento e promoveremos o reforço de segurança através de patrulhamento fardado e à civil", lê-se no comunicado.

Os conselhos da PSP durante a realização da Web Summit 2021

• Privilegie a utilização de transportes públicos;

• Se estacionar na via pública verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária;

• Verifique se deixou o veículo trancado e não deixe valores à vista no seu interior;

• Não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas;

• Traga consigo apenas o essencial;

• Se transportar mochilas ou malas, mantenha-a sempre fechada e junto à parte frontal do corpo;

• Consulte através da "APP Web Summit" a lista de objetos proibidos de portar para o interior do evento.

• Acate com total disponibilidade as ordens dos Polícias, seja um órgão facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos;

• Se considerar necessária a intervenção da polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112, e memorize no seu telemóvel o seguinte número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 21 765 42 42, ou digite no seu telemóvel [21 polícia].

Presidente da Microsoft, comissária europeia Margrethe Vestager e o futebolista Gerard Pique entre os oradores

Há um mês, o presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, disse esperar cerca de 40 mil participantes na edição deste ano da cimeira tecnológica, salientando que, no início, a organização indicava que o número de participantes seria de 10.000.

A comediante Amy Poehler, o presidente da Microsoft, Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique irão juntar-se aos mais de 1.000 oradores, as cerca de 1250 'startups', 1500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Entre os vários oradores está o responsável pela Alexa da Amazon, Tom Taylor, o jogador de futebol espanhol e campeão mundial Iker Casillas, a portuguesa Daniela Braga, fundadora da DefinedCrowd, que foi convidada para integrar a 'task-force' da Administração de Joe Biden para a estratégia da inteligência artificial, a presidente executiva da Ofcom, Melanie Dawes, entre outros.