Voo da TAP para o Brasil obrigado a regressar por morte a bordo

Uma morte a bordo de um avião da TAP que se dirigia a São Paulo, aeroporto de Guarulhos, no Brasil, obrigou este sábado ao regresso do voo ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Não se sabe quais as causas da morte.

O voo em causa, o TP81, partira do Porto às 12h45, mas teve de interromper viagem cerca de hora e meia depois, por ter sido detetado o óbito a bordo.

Segundo o JN, que avançou com a notícia, a viagem para o Brasil será retomada quando as autoridades portuguesas o permitirem. Não não há, no entanto, estimativa para quando isso acontecerá.