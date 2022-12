Viana do Castelo, Braga e Porto sob aviso laranja devido a chuva forte na manhã de domingo

Os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto vão estar, na manhã de domingo, sob aviso laranja devido à previsão de "chuva persistente e por vezes forte", informou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) por precipitação forte aplica-se a estes três distritos do norte de Portugal continental no primeiro dia do ano de 2023, no domingo, entre as 00:00 e as 12:00, de acordo com o IPMA.

A partir das 21:00 desta sexta-feira e até às 09:00 de sábado, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) devido à previsão de "vento forte, com rajadas até 80 km/h [quilómetros por hora]", assim como Aveiro, onde este aviso se inicia à mesma hora e se prolonga até às 12:00 de sábado.

Dos 18 distritos de Portugal continental, 11 do norte e centro estão sob aviso amarelo devido à precipitação a partir de sábado e até domingo, ainda que com diferentes horários relativamente ao alerta.

Além de aviso laranja entre as 00:00 e as 12:00 de domingo, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo entre as 18:00 de sábado e as 00:00 de domingo e entre as 12:00 e as 15:00 de domingo, por "chuva persistente e por vezes forte", segundo informação do IPMA.

No domingo, 1 de janeiro, estão também sob aviso amarelo por causa de precipitação os distritos de Aveiro (entre as 00:00 e as 15:00), Vila Real e Viseu (ambos entre as 09:00 e as 18:00), assim como Coimbra e Leiria (ambos entre as 12:00 e as 18:00) e Bragança, Guarda e Castelo Branco (os três entre as 15:00 e as 21:00).

Além de avisos de precipitação e de vento, o IPMA emitiu aviso amarelo devido à agitação marítima para Viana do Castelo, Braga e Porto, entre as 12:00 de sábado e as 12:00 de domingo, assim como para Aveiro (entre as 18:00 de sábado e as 12:00 de domingo), Leiria e Coimbra (ambos entre as 21:00 de sábado e as 15:00 de domingo) e Lisboa (no domingo entre as 06:00 e as 15:00), todos com previsão de "ondas de oes-sudoeste com 4 a 4,5 metros".

Além dos distritos do norte e centro de Portugal continental, a região autónoma da Madeira estará sob aviso amarelo de precipitação no domingo entre as 03:00 e as 09:00.

Sem avisos meteorológicos do IPMA entre sexta-feira e até domingo, estão os distritos das regiões do Alentejo e do Algarve, assim como a região autónoma dos Açores.

Subida da água do rio corta ponte em freguesia de Braga

Uma ponte em Santana de Vimieiro, concelho de Braga, está cortada ao trânsito devido à subida das águas de um afluente do rio Este, disse esta sexta-feira o responsável da Proteção Civil Municipal.

Segundo Vítor Azevedo, o corte foi efetuado na quarta-feira, ao final do dia, e ainda se mantém.

"A água galgou a estrada e a ponte ficou submersa", referiu.

Na cidade de Braga, a Rua Maria Amélia Bastos Leite está cortada "há uns dias, por precaução".

"É uma zona onde recorrentemente ocorrem cheias", explicou Vítor Azevedo.

De resto, no concelho, e ainda segundo o mesmo responsável, têm-se registado "alguns deslizamentos de pequenos taludes e algumas inundações, mas sem consequências de maior".

Subida do caudal do rio Ave obriga a cortar ponte em Guimarães

A ponte que liga as freguesias de Barco e Santa Eufémia, em Guimarães, está cortada ao trânsito devido à subida do caudal do rio Ave, disse esta sexta-feira fonte autárquica.

Segundo o presidente da Junta de Barco, Luís Pereira, o corte do trânsito foi efetuado pelas 22:00 de quinta-feira.

"Entretanto, a água subiu ainda mais e neste momento já atinge a altura das grades da ponte", referiu, à Lusa.

O autarca sublinhou que o corte da ponte causa um "grande impacto" na circulação rodoviária, até porque aquela ponte serve o parque industrial da Gandra, na freguesia de Barco.

Circulação de comboios suspensa na Linha do Douro entre Pinhão e Régua

A circulação de comboios na Linha do Douro está suspensa entre o Pinhão e a Régua devido à queda de pedras para a via, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a IP, a circulação está interrompida para intervenção da equipa de manutenção.

A queda de pedras ocorreu entre os quilómetros 115,500 e 115,800 da via.

