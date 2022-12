A Europa do século XVI não estava preparada para as informações que o português Fernão Mendes Pinto trouxe do Extremo Oriente e coligiu na obra Peregrinação. Daí a apodarem-no de mentiroso, brincando-lhe com o nome ("Fernão, Mentes? Minto"), foi um passo, o que não impediu que este seu livro fosse rapidamente traduzido e publicado em diversas línguas ocidentais. Entre os relatos mais difíceis de tragar pelos leitores europeus estaria possivelmente a notícia da grandeza do Império Chinês, que o autor, antigo mercador e irmão laico da Companhia de Jesus, descreve nestes termos: "Entre estas grandezas que se acham em cidades particulares deste império da China se pode bem coligir qual será a grandeza dele todo junto, mas para que ela fique ainda mais clara não deixarei de dizer (se o meu testemunho é digno de fé) que nos vinte e um anos que duraram os meus infortúnios [...] em algumas partes vi grandíssimas abundâncias de diversíssimos mantimentos que não há nesta nossa Europa, mas em verdade afirmo o que há em todas juntas não tem comparação com que há disto na China somente."

Textos como este (e muitos milhares bem menos conhecidos do que este) fazem parte da biblioteca do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM ) (Rua da Junqueira, 30, Lisboa), que ontem, segunda-feira, inaugurou novas instalações, depois de um longo período de obras e reestruturação dos serviços, em boa parte devido ao apoio mecenático da Fundação Jorge Álvares, que, em comum com o CCCM, tem a missão de aprofundar o intercâmbio cultural entre Portugal e a China. Ou não fosse o seu patrono um antigo mercador que, ainda na primeira metade do século XVI, ia de junco a Taimão, porto chinês da zona de Cantão, para levar pimenta, e voltava a Malaca com o pagamento feito em sedas, porcelanas e almíscar.