Verão em abril. Temperaturas "10 a 15 graus acima do normal para a época"

O famoso ditado "Abril, águas mil" parece estar a tornar-se inadequado. Ao contrário da chuva que se esperava para este mês, a primavera trouxe temperaturas altas que percorrem o país, e encontramo-nos perante o dia mais quente da semana - com os termómetros a atingirem os 37.ºC.

"Temos tido temperaturas muito acima do normal para o mês de abril. Inclusivamente registamos temperaturas máximas que já estiveram cerca de 10 a 15 graus acima do que é normal para esta altura do ano", adianta Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em conversa com o DN.

De acordo com o serviço nacional meteorológico, durante o mês de abril já se registaram duas ondas de calor. Ainda assim, "há a possibilidade de presenciarmos mais uma até ao início de maio", alerta Patrícia Marques, na esperança que este fenómeno "não se torne uma tendência nos próximos anos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estas temperaturas atípicas acontecem devido a uma "massa de ar quente, com origem no norte de África, e transportada na circulação de um anticiclone localizado junto à Península Ibérica", informa o IPMA em comunicado. Nesse sentido, não só em Portugal Continental como também em Espanha, muitos recorrem às praias e a espaços verdes à procura de um lugar "fresco".

Na zona da Grande Lisboa, grupos de todas as idades encheram as praias (e as suas áreas circundantes) - um cenário que deverá repetir-se com frequência nos próximos dias devido à onda de calor, ainda que as temperaturas desçam durante o fim de semana.

Já perto dos jardins e parques das cidades, as atividades desportivas ao ar livre predominaram. Caminhadas e passeios de bicicleta foram algumas das opções para aproveitar o bom tempo.

Perante o atual cenário quente, o IPMA alerta para os perigos de incêndio, tendo colocado mais de 30 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança no nível de perigo muito elevado.

ines.dias@dn.pt