Vento forte e agitação marítima. Proteção Civil emite alerta para o continente por causa do ciclone Gabrielle

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta sexta-feira emitiu esta sexta-feira um aviso à população para este fim de semana em Portugal continental, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle, que tem afetado o arquipélago dos Açores.A ANEPC avisa que, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o ciclone Gabrielle desloca-se agora para o continente, podendo causar durante o fim de semana ventos fortes e agitação marítima, o que, associado a terrenos secos e quentes, poderá provocar incêndios rurais. ANEPC apela assim à população para o "estreito cumprimento das regras de prevenção de incêndios rurais", devido ao risco Muito Elevado e Máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve..Gabrielle no continente. Autoridade Marítima alerta para ondas de sete metros e rajadas de vento até 150 km/h.Também a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou esta sexta-feira para o agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima no continente, a partir da manhã de sábado, na sequência da tempestade Gabrielle, aconselhando à adoção de medidas de autodefesa.“A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental a partir das 06:00 de amanhã [sábado]”, até “ao meio-dia de domingo, 28 de setembro”, lê-se num comunicado da autoridade marítima.De acordo com a nota, a agitação marítima “será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros, com um período médio a variar entre os seis e os 12 segundos”.“São esperados ventos provenientes do quadrante sul, com uma intensidade média de até 85 km/h e rajadas até 150 km/h”, acrescenta-se.Perante estas previsões, a AMN e a Marinha aconselham “toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, nomeadamente em “reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.As autoridades recomendam ainda “evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda”.Outro conselho passa por “não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.Já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso laranja cinco distritos do continente devido à previsão de agitação marítima forte esperada no domingo, e colocou quatro sob aviso amarelo já a partir de sábado.Numa informação anterior, o IPMA dava conta de que os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja iam estar sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de domingo, mas na sua nota mais recente elevou para laranja o aviso nestes cinco distritos.De acordo com o IPMA, o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, foi determinado devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste/sudoeste com 05 a 06 metros, podendo atingir os 11 metros de altura máxima.Estes cinco distritos vão estar também sob aviso amarelo no sábado a partir das 18:00.Já a partir das 18:00 de sábado, os distritos de Aveiro, Coimbra, Braga e Porto ficam sob aviso amarelo, igualmente devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 04 e 05 metros, passando a ondas de noroeste.O aviso amarelo nestes quatro distritos irá vigorar até às 09:00 de domingo.O estado do tempo em Portugal continental poderá ser afetado a partir de sábado pela passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, que esta a afetar os Açores desde quinta-feira.O ciclone tropical Gabrielle, que atingiu os Açores nas últimas horas, dirigindo-se agora para o continente, prevendo-se no sábado chuva acompanhada ocasionalmente por trovoada, no litoral oeste.“Assim, a partir do final de dia 27 [sábado], no litoral oeste, preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, estendendo-se ao restante território, em especial ao centro e sul”, no domingo, lê-se na nota do IPMA.O IPMA acrescentou que, adicionalmente, espera-se “um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral, assim como da agitação marítima”.A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente, do final da manhã.O Governo Regional decretou situação de alerta para o período entre as 18:00 de quinta-feira e as 18:00 desta sexta-feira, com o encerramento de serviços e várias proibições, para os grupos Ocidental e Central, mas o fim desta situação foi já decretado, antes da hora prevista. Escolas e serviços públicos mantêm-se, contudo, encerrados.