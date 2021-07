Vento forte a fechar julho. Agosto com temperatura oscilante e... chuva

Julho despede-se com temperaturas baixas e vento forte (com rajadas até 70 km/h no barlavento algarvio) em especial durante a tarde. E o início de agosto não vai ser muito diferente, podendo ocorrer alguns aguaceiros já amanhã e na segunda-feira em alguns pontos de Portugal Continental, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A invasão de uma massa de ar fria e as fortes nortadas vão manter-se amanhã. A primeira semana de agosto será oscilante ao nível da temperatura. Amanhã, dia 1, haverá nebulosidade e chuviscos no Douro Litoral (Porto) e litoral das regiões de Coimbra e Leiria. No resto do País haverá sol, mas as temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus.



O sol marcará presença e o termómetro superará a marca dos 35 graus só na segunda semana de agosto, em regiões como a Beira Baixa, Alentejo e Algarve.

O IPMA previu para este sábado uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no Sul, céu geralmente pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente com nebulosidade nas regiões Norte e Centro. E com possibilidade de aguaceiros no interior da região Norte até ao meio da tarde, com baixa probabilidade de ocorrência de trovoada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com temperaturas máximas a variar entre os 20º (Porto, Viana do Castelo, Guarda e Faro) e as mínimas entre os 10º (Guarda), 17º (Faro, Lisboa e Setúbal), Portugal tem hoje 47 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve com risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado de incêndio o IPMA colocou cerca de uma centena de municípios dos distritos de Lisboa, Braga, Faro, Leiria, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Aveiro, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Porto, Portalegre e Beja.