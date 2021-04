"Venham à janela pedir a bênção": o apelo do padre motard

Há 14 anos que centenas de motards se juntam na Páscoa e formam uma imagem improvável. À frente, mão levantada a dar a bênção e crucifixo engalanado na outra, o Padre Avelino a distribuir a mensagem do Cristo Ressuscitado, seguido por uma legião de motards.

Arrancam de Pero Pinheiro e vão ganhando companheiros ao longo da viagem, de Sintra à estrada de Cascais, por onde passa o Compasso Pascal Motard.

Cascais, 27/03/2016 - Padre Avelino no 9º Compasso Pascal Motard 2016, na Baia de Cascais em Cascais. Padre Avelino ( Álvaro Isidoro / Global Imagens ) © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste ano, a covid não permite ajuntamentos, mas nem a pandemia impede a saída do Padre Avelino para dar a Boa-Nova. "Vamos passar de porta em porta mas sem parar. Pedimos que se ponham à janela a ver passar o Compasso Pascal Motard e a pedir a Bênção de Cristo Ressuscitado", lê-se na mensagem posta a circular entre os milhares de fiéis que o padre motard junta à sua volta. "Será um Compasso simbólico, diminuto e limitado, mas com mais Fé e Esperança do que nunca, nesta hora de medo e incerteza, o Senhor está connosco", escreve, numa mensagem de esperança levada aos cristãos.

No último ano que pôde cumprir a tradição sem restrições, Avelino teve já mais de mil motards a acompanhá-lo. Agora, explica que as condicionantes do momento não permitem mais do que cinco motos no cortejo - "E todos entendemos. Mas não vos esquecemos." E lamentando mas assegurando que é para que o próximo ano seja melhor e este seguro, apela a todos os motards que costumam acompanhá-lo que "venham à janela", "toquem campainhas, sinos, guizos, etc. à passagem do Cristo Ressuscitado".

Cascais, 27/03/2016 - Padre Avelino no 9º Compasso Pascal Motard 2016, na Baia de Cascais em Cascais. Padre Avelino ( Álvaro Isidoro / Global Imagens ) © Álvaro Isidoro / Global Imagens

Acreditando que é muitas vezes fora da igreja que se encontra Cristo, o pároco na Igreja de Pêro Pinheiro partilha o percurso e a mensagem de Páscoa com os fiéis na página de Facebook da paróquia, prevendo arrancar da sua Igreja às 11.30 de amanhã e terminar o Compasso Pascal no mesmo sítio, às 12.45, depois de percorrer toda a área. Sem paragens nem ajuntamentos, mas distribuindo a bênção Pascal.