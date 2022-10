Veleiro abalroado por orca já está a dirigir-se para Cascais

Um veleiro com duas pessoas a bordo necessitou de resgate ao largo da costa de Cascais novo, após um novo acidente entre embarcações e orcas em alto mar, entre o cabo da Roca e o cabo Raso.

Depois de afastado o perigo de afundamento, o veleiro está já a dirigir-se para a marina de Cascais, com um barco de apoio ao lado, enviado pelo Maritime Rescue Control Center de Lisboa, ao que o DN apurou.

O veleiro terá tido contacto com uma orca, partiu um dos lemes, mas entretanto começou a navegar rumo a Cascais com um barco do Instituto de Socorros a Náufragos a auxiliar e a prestar apoio.

Uma embarcação privada, Santa Maria Manuela, que segue com uma expedição a bordo, também se dirigiu para o local para um eventual salvamento.

em atualização