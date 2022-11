Veja o vídeo. Tornado na zona de Alcântara danificou edifício do Banco Alimentar

A zona de Alcântara, em Lisboa, foi esta terça-feira afetada por "um tornado de fraca intensidade", que causou danos no telhado do Banco Alimentar Contra a Fome, confirmaram fontes oficiais.

O vídeo do fenómeno foi divulgado pela Câmara Municipal de Lisboa.

Telhados arrancados, queda de árvores, inundações e até um pequeno tornado em Alcântara são algumas das consequências do mau tempo desta tarde. Equipas da Proteção Civil de #Lisboa continuam no terreno.

Afonso Reis Cabral

Patrícia Marques, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou ter-se tratado de "uma supercélula, que passou com bastante atividade e fez um movimento rotacional que terá resultado na imagem semelhante a um funil".

O "fenómeno de vento extremo" foi detetado pelos dados de radar do IPMA e teve "curta duração no tempo".

A meteorologista referiu que o país está a ser atravessado "por uma superfície frontal fria com bastante atividade", que está a fazer o percurso Lisboa-Castelo Branco, no caminho para Espanha.

Algumas imagens que nos chegam das equipas de Proteção Civil.

Esta tarde em #Lisboa. #temporal @VOSTPT @ipma_pt pic.twitter.com/bmKPrg4S9I - Lisboa (@CamaraLisboa) November 8, 2022

O fenómeno registou-se "só em Alcântara" e foi depois "algo esbatido", adiantou Patrícia Marques, precisando que o IPMA não tem conhecimento de mais estragos.

Em declarações à agência Lusa, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa adiantou que na freguesia de Alcântara, a segunda da cidade mais afetada pelo mau tempo verificado hoje, voou parte do telhado do Banco Alimentar Contra a Fome, na Avenida de Ceuta.

"Parte da cobertura foi parar à linha de comboio", acrescentou Margarida Castro Martins.

Nesta freguesia foram também registadas "várias inundações" em espaços públicos e privados, bem como "diversas quedas de árvores", causando "bastantes danos em viaturas".