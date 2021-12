Veja o hotel de cinco estrelas onde João Rendeiro foi detido

João Rendeiro foi detido neste sábado no hotel de cinco estrelas Forest Manor Boutique Guesthouse, na cidade sul-africana de Durban, em Umhlanga, na província de Kwazulo Natal, apurou o DN.

O hotel tem uma luxuosa piscina exterior com espreguiçadeiras, um salão comum com um sistema de entretenimento e uma sala de jantar com um bar de self-service.

Os quartos e as suites espaçosos dispõem de ar condicionado, uma decoração elegante e moderna, além de um mini-bar, uma televisão de ecrã plano por satélite, uma casa de banho privativa com um roupão de banho e chinelos.

O Forest Manor encontra-se apenas a cinco minutos da Praia La Lucia e a 10 minutos de carro do uShaka Sea World (parque temático). O centro de Durban localiza-se a 15 km e o Aeroporto Internacional King Shaka fica a 20 km do alojamento.

O ex-banqueiro João Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional, foi detido na manhã deste sábado, anunciou o diretor nacional da Polícia Judiciária.

Luís Neves adiantou que João Rendeiro foi detido na República da África do Sul, onde chegou no dia 18 de setembro, adiantando que o ex-banqueiro reagiu com surpresa à detenção "porque não estava preso".

O objetivo agora é "decretar o cumprimento da prisão" do ex-banqueiro, disse Luís Neves em conferência de imprensa na sede da PJ, que está a decorrer em Lisboa, adiantando que o ex-banqueiro será presente a tribunal nas próximas 48 horas.

Questionado sobre quando deverá entrar em Portugal, o diretor nacional da PJ afirmou que "esse é um assunto que agora compete às autoridades judiciais da República da África do Sul".

Sobre a reação de João Rendeiro quando foi detido, disse que "reagiu surpreso porque não estava à espera".

"João Rendeiro dizer que não está fugido é patético, no mínimo, porque são conhecidos vários locais, várias cidades onde andou para se esconder e para dificultar o cumprimento desta detenção", salientou.