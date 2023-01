Vaticano demarca-se da polémica do palco-altar para a JMJ

O Vaticano esclareceu esta sexta-feira que não tomou qualquer decisão relativamente à construção do polémico palco-altar, cujo custo será de 4,24 milhões de euros, mais IVA, no qual o Papa Francisco celebrará a missa nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) em Lisboa, avança a ACI Prensa.

Matteo Bruni, diretor do Gabinete de Imprensa do Vaticano, explicou àquela agência noticiosa que "a organização do evento é local", logo os custos da obra de construção da JMJ recaem apenas sobre a Câmara Municipal de Lisboa.

O elevado custo do palco, que deverá estar concluído em apenas 150 dias, gerou indignação e críticas ao presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Por sua vez, o município justificou o investimento com as necessidades do evento e as características do terreno, sublinhando que a estrutura poderá receber 2000 pessoas e continuará depois a ser utilizada.