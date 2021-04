Vários detidos em manifestação de apoio a juiz negacionista em Lisboa

Presidente do Conselho da Magistratura considera corrosivas posições de juiz negacionista

A PSP deteve esta sexta-feira à tarde várias pessoas que se manifestaram junto ao Conselho Superior da Magistratura, em Lisboa, onde Rui Fonseca e Castro, juiz negacionista da pandemia de covid-19, está a ser ouvido, disse à Lusa fonte policial.

A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública adiantou apenas que há vários detidos, sem precisar o número exato, uma vez que a manifestação de apoio ao juiz ainda não terminou.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP remeteu mais informações para um comunicado que vai ser divulgado no final da manifestação.

O juiz Rui Fonseca e Castro, que está suspenso preventivamente por incentivar publicamente ao incumprimento das regras adotadas para controlar a evolução da pandemia de covid-19, está a ser esta sexta-feira à tarde ouvido pelo instrutor do seu processo disciplinar no Conselho Superior da Magistratura (CSM).

A associação Habeas Corpus, da qual o magistrado é a única face visível, convocou uma manifestação de apoio ao juiz para a porta do CSM.

O juiz começou a ser ouvido no CSM às 15:00 e a manifestação tinha sido anunciada para as 14:00, segundo fonte ligada ao CSM.

Manifestação termina com saída de magistrado do Conselho da Magistratura

As cerca de cem pessoas dispersaram pouco depois das 17:00, quando o juiz negacionista da pandemia de covid-19 saiu do local.

Os manifestantes concentraram-se ao início da tarde junto do Conselho Superior de Magistratura, onde o juiz Rui Fonseca e Castro ia ser ouvido pelo instrutor do seu processo disciplinar. O juiz está suspenso preventivamente por incentivar publicamente ao incumprimento das regras para controlar a evolução da pandemia de covid-19.

Rui Fonseca e Castro foi recebido à chegada com palmas e abraços e com a frase repetida durante vários minutos "Viva o Rui".

Os manifestantes mantiveram-se nos arredores do Tribunal e voltaram a juntar-se quando o juiz saiu e quando estava no local um grande aparato policial, com mais de uma dúzia de viaturas da PSP, metade delas carrinhas da unidade especial de polícia.

A ação da polícia, que deixou o local cerca das 17:20, impediu que o jornalista da Lusa presente no local fosse agredido pelos manifestantes.

Todos os manifestantes, que trocaram cumprimentos, abraços e beijos, estavam sem máscara. A Lusa apenas viu uma mulher, enrolada numa bandeira de Portugal, com uma máscara, mas nos olhos.

