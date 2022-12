PSP abate vaca que andou à solta na Segunda Circular em Lisboa

Uma vaca que se encontrava à solta perto da Segunda Circular, em Lisboa, foi abatida este sábado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por "representar um perigo para os veículos e pessoas".

De acordo com informações disponibilizadas pela PSP ao DN, o animal foi localizado por volta das 18h00 entre o Colégio Militar e o Centro Comercial Colombo e foi abatido pelas 18h10.

Segundo publicações nas redes sociais, a vaca causou perturbações no trânsito da Segunda Circular. O momento foi captado em vídeos publicados na rede social Twitter.

O cadáver da vaca foi removido da via pública por volta das 19:00 pelos serviços da Câmara Municipal, adiantou depois fonte policial à Lusa, tendo o trânsito voltado a circular normalmente, após ter estado condicionado durante cerca de 50 minutos, na zona do Colégio Militar, perto do Centro Comercial Colombo.

A fonte acrescentou que, num primeiro momento, as forças policiais tentaram encurralar o animal, mas viram-se forçadas a abatê-lo depois de ele ter ficado entre duas viaturas e por haver receio de que pudesse ferir alguém.

A fonte da PSP referiu haver imagens a circular nas redes sociais de uma vaca a investir contra pessoas, mas disse não ser possível confirmar que se trata do mesmo animal.