Universidade Nova-FCSH evacuada devido a ameaça de bomba

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), da Universidade Nova, em Lisboa, foi esta quinta-feira evacuada devido a uma ameaça de bomba. A informação foi confirmada ao DN por fonte da faculdade.

Segundo o DN apurou, todas as pessoas foram retiradas e não haverá mais aulas esta quinta-feira. Os serviços serão também todos encerrados. No entanto, garante a mesma fonte, "não há motivo para alarme". As autoridades competentes já se encontram no local.

Já esta quinta-feira de manhã, recorde-se, houve uma escola a ser evacuada devido a uma ameaça semelhante, de um ataque com recurso a armas brancas e de fogo. O diretor da PSP, Magina da Silva, já referiu que, neste caso, era falso alarme, "uma brincadeira de mau gosto".

Em atualização