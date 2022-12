Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados da Amadora com horário alargado no inverno

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Amadora (UCSP), vai funcionar, nos meses de inverno, com horário de atendimento alargado durante a semana e ao fim de semana, para "diminuir a procura dos serviços de urgência em situações não emergentes".

A informação consta da página de Facebook da Câmara Municipal da Amadora (CMA), no distrito de Lisboa, que refere que a UCSP da Amadora, no Largo Gandra Nunes, passará a funcionar nos meses de inverno de segunda a sexta-feira das 20:00 às 22:00, sábados das 10:00 às 18:00 e aos domingos das 10:00 às 16:00.

A CMA avisa ainda os habitantes do concelho que poderão também contactar a Linha de Saúde SNS 24 - 808 24 24 24 ou o seu centro de saúde no horário normal de funcionamento.

A medida agora anunciada surge numa altura em que as urgências do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) têm estado sob forte afluência de doentes, causando constrangimentos e demoras no atendimento.