"Foi horrível fecho da fronteira na covid: quando regressei a Évora comi numa tasca um bacalhau à braz e umas farófias que me reconfortaram com a vida"

Superar-se é a verdadeira missão de vida de Pilar Casquilho. E é isso que a move também a ajudar outros a encontrar as ferramentas para fazerem essa viagem. É a isso que se dedica, como coach, um caminho aonde a levou a vida sem fazer grandes planos. "Esta pandemia mostrou-nos bem que não adianta ter tudo planeado, que não controlamos nada", diz-me, no jardim do Amélia, em Campo de Ourique, com o sorriso a encher-lhe a cara.

Pedimos uns Ovos Amélia e uns Benedict com bacon - há de fotografá-los à chegada para guardar a beleza do prato; valoriza as pequenas coisas boas e isso dá-lhe uma felicidade que contagia -, completamos com chá preto e de rooibos para nos temperar a conversa, que arranca como entre amigas.