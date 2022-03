Uma nova agenda para a saúde oral no pós-pandemia

Será a saúde oral uma prioridade para a próxima legislatura? Qual o benefício de uma alimentação saudável para a saúde oral? E quais deverão ser as prioridades para o pós-pandemia? As respostas a estas questões serão dadas na manhã da próxima segunda-feira (21 de março), numa conferência promovida pela Ordem dos Médicos para assinalar o Dia Mundial da Saúde Oral. O debate, organizado em parceria com o DN e o JN, contará com especialistas em medicina dentária, em nutrição e em políticas de saúde. "Definir uma nova agenda pós-pandemia" é o mote da conferência.

Na Quinta da Cruz, em Viseu, o debate far-se-á em cinco momentos. A abertura contará com intervenção do presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas; do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão; e da presidente da FDI World Dental Federation, Ihsane Ben Yahya.

Seguir-se-á a apresentação do projeto "Comer bem, sorrir melhor" e um primeiro painel dedicado à "Literacia e promoção de saúde: da alimentação saudável à saúde oral, um benefício conjunto", com moderação de Pedro Araújo, editor-executivo-adjunto do JN.

Quando faltarem dez minutos para o meio-dia, haverá um segundo painel sobre "Saúde oral e saúde geral: uma prioridade para a legislatura 2022-2026?".

Frisando que "não há saúde em geral sem saúde oral", o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas sublinha que " há muito que as carências da população portuguesa em matéria de saúde oral estão identificadas". Ainda assim, Miguel Pavão lamenta que se mantenha "uma ineficiência de investimento em políticas de saúde oral". Algo que é necessário mudar na próxima legislatura, que será marcada por um Governo maioritário e verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

"É essencial apostar na literacia e na prevenção em saúde oral e garantir que toda a população tem acesso a consultas de medicina dentária. É preciso reformular o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, reformulando o cheque dentista, integrar médicos dentistas nos cuidados primários em todo o país e destinar no Orçamento do Estado uma verba para esta área", destaca Miguel Pavão.

Momentos-chave do debate

10.00 Sessão de abertura

10.30 Apresentação do projeto de Inovação Social - "Comer bem, sorrir melhor"

11.00 Literacia e promoção de saúde: da alimentação saudável à saúde oral, um benefício conjunto

11.50 Saúde oral e saúde geral: uma prioridade para a legislatura 2022-2026?

12.30 Sessão de encerramento

