"Uma história com 33 episódios que ilustram a realidade de Portugal"

"Património Imaterial da Pandemia". Foram estas as palavras escolhidas por Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, para descrever o novo livro de Patrícia Akester, jurista especialista em propriedade intelectual, e do médico pneumologista Filipe Froes - A Pandemia que revelou outras Pandemias: Contributos para o Conhecimento -, distribuído gratuitamente hoje, amanhã e quinta-feira com o DN. Ontem, na cerimónia de lançamento do livro, na Biblioteca do Grémio Literário, em Lisboa, os elogios dedicados aos trabalho conseguido pelos dois autores foram muitos. O Almirante Gouveia e Melo, responsável pelo prefácio desta obra, ex-coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19, estima que esta "é uma história com 33 episódios que relatam quase dois anos de história" e que "ilustram a realidade de Portugal", servindo para "informar, esclarecer e desmistificar as dúvidas"dos portugueses, com base na ciência.

Almirante Gouveia e Melo assinou o prefácio do livro. © Gerardo Santos/Global Imagens

Já Miguel Guimarães, considera que o livro relata uma "visão do Mundo, da Europa e de Portugal". "Construíram um livro que fica na história, que deve ser divulgado, estudado e que nos mostra as razões das nossas dúvidas, que nos apresenta as consequências das nossas escolhas e que nos ajuda a pensar e a fazer acontecer", refere. Para António Portela, CEO da Bial, laboratório que patrocina o livro, as 33 crónicas de Filipe Froes e Patrícia Akester (publicadas nas páginas do Diário de Notícias) foram um "trabalho de comunicação importante" que serviu como uma das ferramentas que ajudou Portugal a gerir a pandemia, através do combate à desinformação. "A forma como os portugueses responderam durante a pandemia tem muito a ver com a forma como a crise foi gerida e tal só foi possível com o trabalho de pessoas como estes dois autores", considerou.

Por sua vez, Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, nomeia os verbos "questionar "e "resistir" como os mais marcantes do livro, que teve como missão "descodificar aquilo que parece indecifrável e tornar simples as coisas complexas", além de "informar a sociedade".

Os autores com os representantes da Bial, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e do Diário de Notícias. © Gerardo Santos/Global Imagens

O lançamento de A Pandemia que Revelou outras Pandemias é para os autores uma "realização" e uma"concretização", depois de dois anos de contributo para o conhecimento. "Nós gostamos de questionar de forma alicerçada no conhecimento, com base na dúvida e não na mera opinião. Escrevemos sempre com gosto e no âmbito de um processo de introspecção, que depois foi transmitido em registo escrito", explica a autora. Patrícia Akester considera que a melhor parte da compilação dos seus artigos de opinião é "verificar que é possível contribuir para o esclarecimento das pessoas, não só em termos de saúde, mas também em temas de natureza económica, social, política e jurídica".

Filipe Froes admite a continuidade desta parceria literária, trabalhando para o sucesso dos seus artigos "a quatro mãos", unindo a medicina ao direito. "Tencionamos continuar a contribuir para o esclarecimento, para a verdade e para fundamentar as melhores decisões que temos de tomar na vida perante as ameaças como a covid-19", afirma.

A Pandemia que revelou outras Pandemias: Contributos para o Conhecimento está nas bancas com o DN até quinta-feira.

