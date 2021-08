"Uma divisa? Quando eu era novo, o meu pai dizia: "o Não já tu tens… Tenta e talvez tenhas um Sim""

A sua virtude preferida?

O respeito pelas outras pessoas, sejam elas quem forem.

A qualidade que mais aprecia num homem?

A inteligência, sentido de humor e não se levar muito sério.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A inteligência, sentido de humor e não se levar muito sério.

O que aprecia mais nos seus amigos?

A paciência que têm para ignorarem as minhas longas ausências.

O seu principal defeito?

Impaciência.

A sua ocupação preferida?

Ainda ando à procura...

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Pessoas a rirem às gargalhadas.

Um desgosto?

São sempre pessoais e assim ficarão.

O que é que gostaria de ser?

Quando descobrir a minha ocupação preferida saberei responder a esta pergunta.

Em que país gostaria de viver?

Tive a sorte de ter vivido em 5 países diferentes e gostei de todos. Portugal compara bem com os mais desenvolvidos e muito bem com os países que enfrentam mais desafios.

A cor preferida?

Entre o azul do mar e o azul do céu.

A flor de que gosta?

Qualquer uma que não esteja a contar comigo para sobreviver.

O pássaro que prefere?

Ao longe, as aves de rapina e as cegonhas que voam pelos céus do Alentejo. Mais perto, acho graça a um qualquer papagaio palrador.

O autor preferido em prosa?

Em casa dos meus pais jogávamos um jogo: identificar citações cada vez mais obscuras de Os Maias.

Poetas preferidos?

Na escola tive um professor que apresentou Os Lusíadas dizendo que é a História de Portugal em versos maravilhosos. Tinha razão.

O seu herói da ficção e heroínas favoritas na ficção?

Os meus heróis e heroínas escrevem memórias e diários.

Os heróis da vida real?

Nelson Mandela foi tão diferente do comum dos mortais que é tão fácil admirá-lo como é difícil compreendê-lo.

As heroínas históricas?

Históricas e atuais: todas as mulheres que conseguiram e conseguem chegar onde queiram ir.

Os pintores preferidos?

Se pudesse, enchia a casa de impressionistas .

Compositores preferidos?

Todos (ou quase...)! Oiço música desde que acordo até adormecer.

Os seus nomes preferidos?

Os nomes das pessoas de quem gosto

O que detesta acima de tudo?

A arrogância. Os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis...

A personagem histórica que mais despreza?

Tantos... todos os que decidiram que outras pessoas não mereciam viver.

O feito militar que mais admira?

A paz que se segue aos feitos militares que protegem as pessoas que alguém decidiu que não mereciam viver.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Memória fotográfica... sou péssimo com nomes...

Como gostaria de morrer?

Sossegado

Estado de espírito atual?

Curioso sobre o que virá a seguir

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Os bem intencionados

A sua divisa?

Quando eu era novo, o meu Pai dizia constantemente "o Não já tu tens... Tenta e talvez tenhas um Sim"