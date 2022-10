Quando nos encontrámos no Espaço Brotéria, meio Chiado meio Bairro Alto, Filipe estava em plena ultimação de preparativos para a estreia do Camp, o "não festival" que montou à volta da oliveira de 2 mil anos que existe no Morgado do Quintão - propriedade da família da mãe, herdada desde o primeiro Conde de Silves, na Lagoa que já se espraia para a Serra de Monchique. O café que os jesuítas instalaram num pátio interior do edifício secular, hoje aberto à cultura, apesar do rebuliço da zona mantém-se fresco e tranquilo. E a Brotéria é um dos parceiros do seu projeto mais recente, o Camp. O entusiasmo de ter criado um conceito que aproxima e promove troca de experiências entre os que vivem em Lagoa e os que ele ali leva e convida, de Laginha a Carminho a quem acolheu o programa, para uma vivência intimista de partilha e música entre as vinhas, impede Filipe de estar muito tempo afastado do seu Camp. Vai-me levando pelos seus anos de crescimento e amadurecendo, encontrando a cada canto pretexto para me levar ao "não festival", aos concertos e debates à volta da fogueira, ao laboratório criativo, às tardes de conversa e às noites de tertúlia que projetam e acrescentam ideias umas às outras.

A estreia aconteceu no último fim de semana, mas este é o projeto que Filipe traz a pulsar-lhe nas veias, que quer acarinhar e fazer crescer, ainda que não o queira ver nem perto da massificação. "Não quero fazer um Rock in Rio, somos um palco entre as vinhas", descreve, montando a imagem mental. Defeito profissional de quem fez da publicidade e do marketing vida.