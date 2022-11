Um morto e um ferido em incêndio no Porto

Uma mulher de 75 anos morreu e um homem sofreu queimaduras, na madrugada desta quarta-feira, no Porto, num incêndio que deflagrou num quarto, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte do CDOS, o quarto localizava-se no primeiro andar de um edifício, na rua do Monte Alegre, que teve de ser evacuado.

O ferido com queimaduras foi transportado para o Hospital de Santo António, Porto.

A combater as chamas estiveram os bombeiros Sapadores e os Voluntários portuenses, deslocando-se também para o local a PSP e o INEM.