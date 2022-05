Um morto e um desaparecido em praia do Algarve

Um homem de nacionalidade austríaca morreu esta quinta-feira (19) afogado na praia da Bordeira, em Aljezur, no distrito de Faro, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), que acrescentou que se encontra um outro ainda desaparecido no mar.

Em comunicado, a AMN indicou que a vítima terá "ficado em dificuldades na água e entrado em paragem cardiorrespiratória", sendo resgatado por surfistas.

"Após diversas tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", referiu.

O corpo do homem foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o Instituto de Medicina Legal de Portimão, após ter sido contactado o Ministério Público.

"Foram de seguida iniciadas buscas pela segunda vítima, um homem de nacionalidade austríaca, que se encontrava desaparecido na água, nas quais estiveram empenhados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, do Projeto "SeaWatch" de Lagos e de Portimão e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur", lembrou a AMN.

As buscas pelo segundo homem, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, foram interrompidas ao final da tarde e vão ser retomadas na sexta-feira ao "nascer do sol", segundo o porta-voz da AMN, o Comandante José Sousa Luís.

O alerta para o afogamento foi recebido cerca das 19:15, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos, bem como elementos do Projeto "SeaWatch" de Lagos e de Portimão. No local estiveram também elementos dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e do INEM.



atualizado às 22.20