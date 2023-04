A semana normal de Nuno Melo gravita entre Lisboa, Porto, Bruxelas/Estrasburgo e a quinta que recuperou em Joane, onde se refugia sempre que pode entre as árvores que lhe permitem dar largas à veia de agricultor. "Tem sido um ritmo muito intenso", ri-se, à chegada ao bar do Hotel Altis, ainda a ultimar com o seu vice Paulo Núncio o almoço de trabalho que se segue à nossa conversa. Pedimos cafés e vamos correndo os desafios do líder de um partido histórico mas que vive o momento mais difícil da sua história, depois de ter ficado fora da Assembleia da República nas legislativas de há um ano, apesar da sólida base autárquica e de manter a presença no Parlamento Europeu.

Eurodeputado desde 2009, Nuno Melo tem de dividir o seu tempo entre a Europa e o país onde tem a família, a quinta e onde vai procurando recuperar a força dos democratas-cristãos. "Agora era bom voltar para Portugal, mas para isso é preciso ter os votos. Eu pego no partido na altura mais difícil, mas temos relevância partidária significativa, até comparando com outros partidos que estão na AR", sublinha, elencando os 1500 autarcas, seis câmaras que o partido governa a solo, outras 40 em coligação e a presença nos governos regionais da Madeira e dos Açores e no Parlamento Europeu. "Mas perdemos o grupo parlamentar, e isso significa perder grande parte do financiamento e da exposição mediática, ferramentas fundamentais para quem faz política."