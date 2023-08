"Um futuro de esperança" em debate nas Conferências do Estoril

Planeta, pessoas, saúde, paz e políticas. Estes são os cinco pilares imprescindíveis da 8.ª edição das Conferências do Estoril, que este ano vai decorrer nos dias 1 e 2 de setembro, no campus da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em Carcavelos, Cascais.

Seguindo o mote A Future of Hope, este evento vai voltar a reunir centenas de pessoas para debater temas relacionados com a tecnologia e a saúde, entre outros, e há novidades. As conferências marcarão a diferença este ano, dando início a uma nova era do evento, que começará a realizar-se todos os anos.

"As conferências deste ano vão inaugurar um ciclo novo porque vão começar a ser anuais. O facto de termos uma parceria com a Business School e a Medical School da Nova, permite-nos abrir horizontes e vamos tornar este evento anual, em vez de bianual", diz Laurinda Alves, diretora executiva das Conferências do Estoril, em conversa com o DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A visibilidade do evento e o facto de passar a ser um ciclo anual tem uma relevância extrema. Em parceria com a Nova Medical School, seguimos a lógica do Humans First [primeiro os seres humanos], daí o tema deste ano ser Re-Humanize Our World. Queremos reumanizar. O mundo está muito ameaçado por conflitos, pandemias, pobreza extrema, alterações climáticas e também pela Inteligência Artificial. Com este evento queremos sentir que primeiro estão as pessoas. E as pessoas inspiram-se, movem-se e comovem-se com as histórias e conquistas dos outros", explica.

Além disso, a organização do evento quer proporcionar "que as pessoas sintam também que, apesar das ameaças, estão em primeiro lugar. Temos sempre de reumanizar o olhar e os processos de decisão. As pessoas não são apenas números", frisa.

Entre as dezenas de oradores (divididos entre o palco principal e sessões paralelas), a edição deste ano vai receber nomes como Gerard Ryle (Pulitzer 2017), Richard Roberts (Nobel da Medicina 1993), Aaron Ciechanover (Nobel da Química 2004), Sameera Chukkapalli (Fundação Obama), Erden Eruç (primeira pessoa a completar a circum-navegação da Terra totalmente a solo e exclusivamente movida por força motriz humana), Alexandra Palt (L"Oreal Foundation) e João de Macedo (surfista de ondas gigantes e cofundador da Save The Waves Coalition). Estarão ainda presentes "ex-chefes de Estado, altos-comissários das Nações Unidas, curadores, pessoas ligadas à área da sustentabilidade e desportistas".

O primeiro dia das Conferências do Estoril será focado sobretudo numa abordagem global aos temas desta edição: alterações climáticas, o caminho para a sustentabilidade, a tecnologia para o impacto social, os sistemas de Educação, a confiança nas instituições políticas, o poder dos media, questões acerca do futuro da democracia e resistência ao populismo, conflitos de guerra e crise de refugiados.

Já no segundo dia, a área da Saúde será o foco, havendo sessões sobre temas da saúde emergentes, como a saúde mental e a Inteligência Artificial na área da medicina, tendo em conta a parceria com a Medical School. No entanto, "este evento é destinado a todo o tipo de pessoas", garante Laurinda Alves, que relembra a oportunidade de assistir às conferências de forma totalmente gratuita.

"Do ponto de vista da abrangência, relevância, interesse, atualidade e da capacidade de sonhar e ir mais longe, as Conferências do Estoril mantêm a sua marca. Todos os anos elevamos para uma fasquia mais alta e queremos sempre melhorar", afirma a responsável. No ano passado, esta iniciativa recebeu cerca de duas mil pessoas, mas os organizadores esperam superar este número na edição deste ano.

O evento está ainda a implementar o esforço de envolver os jovens "no encontro de soluções para os principais desafios que o mundo enfrenta", alinhando-se com as estratégias do Next UE Research & Innovation Investment Programme 2021-2027: Horizon Europe, com a Estratégia para a Juventude da UE e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

As Conferências do Estoril contam com o apoio estratégico da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Portugal, os dois coanfitriões.

ines.dias@dn.pt