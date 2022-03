Um ferido em despiste de camião e queda de viaduto na EN 110 em Tomar

Uma pessoa ficou ferida esta seta-feira na sequência do despiste de um veículo pesado de recolha de resíduos urbanos que caiu de um viaduto na Estrada Nacional (EN) 110, junto a Casais e Alviobeira, Tomar, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 110 no sentido Norte/Sul junto à freguesia de Casais e Alviobeira, no concelho de Tomar, foi dado às 07:14.

"O único ocupante do pesado ficou encarcerado e sofreu ferimentos, estando a ser avaliado no local", segundo a fonte.

Às 08:40 estavam no local 17 operacionais, com o apoio de sete veículos.