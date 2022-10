Um ferido e vários desalojados após explosão em prédio de seis andares Almada

Uma explosão num andar de um prédio no Feijó (Almada), na noite deste sábado, levou à retirada dos moradores do prédio afetado e dos prédios adjacenntes. Há registo de um ferido.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse à agência Lusa, a "explosão seguida de incêndio", para a qual foi dado alerta às 22.26, ocorreu no quinto andar de um prédio com seis pisos, localizado na rua Almada Negreiros, no Feijó, Almada, mobilizou quase meia centena de operacionais.

O fogo foi considerado dominado às 23.12, adiantou a mesma fonte, referindo que, para já, não dispõe de informação sobre a existência de vítimas. As operações de socorro mobilizam os Bombeiros de Almada e de Cacilhas, PSP, Serviço Municipal de Proteção Civil, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a EDP, num total de 48 operacionais, apoiados por 20 veículos.

Estes meios, acrescentou a fonte, incluem uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma equipa de psicólogos do INEM.