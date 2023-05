"Um exemplo para o país". Açores aprovam novo Estatuto do Pessoal Docente por unanimidade

A proposta foi votada durante o plenário do parlamento açoriano na Horta, numa sessão onde foram apreciadas propostas de alteração de PAN, BE, PS e PSD/CDS-PP/PPM/Chega/IL/deputado independente.

Durante a discussão, que começou na terça-feira, a secretária da Educação do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) destacou que o novo estatuto resultou de negociações com os sindicatos

"No momento em que, no continente, os alunos estão sem aulas, em que o governo socialista faz um braço de ferro com os professores, nos Açores o momento é de diálogo. Somos um exemplo pela estabilidade e apresentamos um diploma que é, também, exemplar", comparou.

Sofia Ribeiro realçou que o novo estatuto prevê a remuneração dos professores estagiários, cria um regime de acompanhamento para os professores no primeiro ano de atividade, "valoriza a formação contínua" e "alarga os incentivos à estabilidade".

"Introduzimos apoios ao alojamento, concedemos uma bonificação aos docentes contratados que se mantenham na mesma escola durante três anos consecutivos. Clarificamos o conteúdo das componentes letiva e não letiva do trabalho docente", salientou.

A governante destacou ainda que o diploma prevê o aumento do "número de horas de acumulação permitido" e "introduz a igualdade no horário e nas reduções dos docentes de todos os ciclos e níveis de ensino", o que "repõe a justiça há muito almejada pelos educadores de infância e pelos professores do primeiro ciclo".

"É o melhor de sempre na região"

No debate, o deputado do PSD Joaquim Machado considerou que o novo estatuto "é o melhor de sempre na região", enquanto o socialista Rodolfo Franca defendeu uma "luta na captação de docentes", num "enquadramento competitivo" entre Açores, Madeira e continente.

A líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, elogiou o diploma, que é o "possível", reconhecendo que a coligação que suporta o executivo "gostava de ir mais além".

O liberal Nuno Barata alertou que o novo estatuto vai "aumentar a despesa em milhões de euros", mas defendeu que "é bem melhor os milhões ficarem na algibeira dos professores do que na dos despesistas".

António Lima, do BE, considerou a iniciativa "importante", mas defendeu "mais ambição" para criar "justiça para que os docentes contratados recebam de acordo com o tempo de serviço".

O deputado do PPM Paulo Estêvão considerou a proposta "revolucionária" e "justa", enquanto Pedro Neves do PAN acusou os partidos de direita de apresentarem propostas de alteração iguais às do PAN.

O parlamentar do Chega, José Pacheco, disse não ficar incomodado com o encargo financeiro da proposta, levando o independente Carlos Furtado a alertar que o "dinheiro não pode faltar em outros lados".

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (ex-Chega).